Россия повысит экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля 2009 года вырастет на 39% – до 212,6 доллара за тонну.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела таможенных платежей Министерства финансов России Александр САКОВИЧ, передает РИА «Новости».

Средняя цена на нефть с 15 мая по 14 июня т.г., согласно мониторингу Минфина, сложилась на уровне 63,66225 доллара за баррель, сказал он.

«Предельная ставка экспортной пошлины на нефть Urals складывается в 212,65238 и должна быть установлена на уровне 212,6 доллара за тонну», – уточнил А.САКОВИЧ.

Таким образом, повысятся и пошлины на нефтепродукты. На светлые нефтепродукты с 1 июля пошлина вырастет до 155,5 доллара за тонну, на темные – до 83,8 доллара за тонну.

Напомним, ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня т.г. составляет 152,8 долл. за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 июня установлена на уровне 115,2 долл. за тонну, на темные – 62,1 долл. за тонну.

С 1 марта т.г. в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне около 43 долл. за баррель впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть повысилась до 115,3 долл. за тонну, однако с 1 апреля она снова была снижена – до 110 долл., а в мае – опять повышена.

Правительство РФ осенью 2008 года приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за продолжающегося снижения мировых цен на нефть.

Так, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца в целях более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые до этого из-за высокой пошлины потеряли около 7 млрд. долл.