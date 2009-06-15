Украина и шведская «Эко Энерджи» подписали меморандум

Правительство Украины сегодня подписало меморандум о сотрудничестве в сфере переработки твердых бытовых отходов (ТБО) со шведскими компаниями «Эко Энерджи» и «Биогазпром», а также с мэрами Луцка, Белгорода, Новоград-Волынского, Новой Каховки, Конотопа, Шостки, Старокостантинова, Владимир-Волынского, Бучи и Миргорода.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы правления компании «Эко Энерджи» Ларса ГУЛСТРАНДА, компания намерена реализовать в двух городах Украины два проекта по строительству мусороперерабатывающих заводов на сумму 700 млн. евро. При этом он добавил, что после подписания меморандума компания начнет разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для двух проектов, реализация которых планируется осенью текущего года.

Л.ГУЛСТРАНД отметил, что инвестиции в 700 млн. евро – только первый шаг, ведь компания намерена внедрить в Украине инвестпроекты на сумму 20 млрд. евро.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила, что она лично и правительства страны будут всячески содействовать инвестированию в проекты по энергосбережению и переработке твердых бытовых отходов.