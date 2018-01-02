"Укргазвыдобування" установило 25-летний рекорд по добыче газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа в 2017 году до рекордного за 25 лет показателя - 15,3 миллиарда кубометров, что на 4,8% больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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"15,3 миллиарда кубометров газа - добыло "Укргазвыдобування", это рекордный показатель за 24 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что компания в 2017 году провела 120 операций гидравлического разрыва пласта, благодаря которым дополнительно добыла 875 миллионов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года компания "Укргазвыдобування" увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 миллиарда кубометров и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20").

В 2015 году компания "Укргазвыдобування" по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".