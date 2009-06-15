Минтопэнерго опровергает информацию о срыве экспорта электроэнергии

Министерство топлива и энергетики опровергает информацию ряда СМИ о якобы существовании угрозы срыва или сокращения экспортных поставок электроэнергии в западном направлении из-за подписания контракта между ОАО «Захидэнерго» и венгерским трейдером

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт Ди.

«Информация о том, что якобы сегодня экспорт в западном направлении сорван, не отвечает действительности. Сегодня на западном сечении задействован весь экспортный потенциал «Бурштынского энергоосторова» объемом 550 Мвт. Более того, в ближайшее время в рамках межгосударственных договоренностей возобновится экспорт электроэнергии в Беларусь. Поэтому этот вброс в СМИ мы расцениваем как обычную провокацию», - сказал он.

При этом Ф. Ди сообщил, что системный оператор НЭК «Укрэнерго» согласовал заявку госпредприятия «Укринтерэнерго» на контрактование на период с понедельника до конца текущей недели всего объема мощности «острова» (550 МВт) для осуществления экспорта в адрес западных контрагентов. До этого с начала июня, по информации пресс-секретаря, заявки «Укринтерэнерго» и фактическая затребованная мощность не превышали 400 МВт.

«Как видим, появление возможного альтернативного продавца наоборот способствовало задействованию всего объема экспортной мощности «острова», - подытожил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Захидэнерго» и System Consulting ZRt. в начале июня подписали прямой контракт на экспорт электроэнергии в Венгрию

Контракт предусматривает поставки в адрес System Consulting ZRt. электроэнергии ровным графиком мощностью до 250 МВт/ч ежемесячно. Контракт подписан до конца текущего года. Стоимость экспортируемой украинской электроэнергии составит 40 евро за МВт/ч.

Справка УНИАН. «Остров Бурштынской ТЭС» включает в себя Закарпатскую область, южную часть Львовской, западную часть Ивано-Франковской области. Собственное потребление «острова» в зимний период составляет 1050 - 1100 МВт. Покрытие нагрузки осуществляется в основном Бурштынской электростанцией, а также Калушской ТЭЦ (установленная мощность 200 МВт) и Теребля-Рикской ГЭС (27 МВт). Максимальная рабочая мощность электростанций «острова» - 1900 -1940 Мвт. Экспортный потенциал "острова" на сегодня составляет 500-550 МВт. Внутренняя сеть «острова» сформирована линиями 110-400 кВ.