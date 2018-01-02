Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии на треть

Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 34,4% - до 4,708 миллиарда кВт-ч.

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Об этом говорится в статистической отчетности на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сообщается, что за 11 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано 54,9% электроэнергии, что составило около 2,6 миллиарда кВт-ч. В Молдову – 1 миллиард кВт-ч (22,9%), в Польшу – 0,780 миллиарда кВт-ч (16,6%), в Словакию – 0,148 миллиарда кВт-ч (3,1%).

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в ноябре 2017 года сократился по сравнению с ноябрем 2016 года на 22,3% - до 258,6 миллиона кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.