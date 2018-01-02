Запасы газа в хранилищах сократились до 14,7 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 24 по 31 декабря сократились на 2%, или на 296 миллионов кубометров, - до 14,693 миллиарда кубометров с 14,989 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, по данным компании, 31 декабря из хранилищ было отобрано 37,4 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) накопила в ПХГ 16,8 миллиарда кубометров газа.