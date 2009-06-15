Завтра “Киевгаз” может отключить столице горячую воду на все лето

ОАО «Киевгаз» предупреждает, что киевляне могут летом остаться без горячей воды.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении “Киевгаза”.

На предприятии отмечают, что причиной этого является 590 млн. грн. долга АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ.

Если «Киевэнерго» не урегулирует вопрос с поставками газа с «Газ Украины», то ОАО «Киевгаз» (согласно поручению ДК «Газ Украины» от 12.06.2009 г. № 234) будет вынуждено начать процедуру ограничения газоснабжения объектов АК «Киевэнерго» с 10.00 16 июня. Это действие предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины № 1687 от 8 декабря 2006 г.

Как информируют в «Киевгазе», с целью избежания аварийных ситуаций и негативных последствий предприятие обратилось к «Киевэнерго» с просьбой принять все необходимые меры для подготовки газопотребляющего оборудования компании к безопасному ограничению газоснабжения.