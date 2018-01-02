Ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой энергетики в Украине удвоился

Ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по "зеленому" тарифу в Украине, в 2017 году увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом – до 257 МВт, говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Согласно сообщению, солнечные электростанции составляют 82% новых мощностей, а средняя единичная мощность введенных объектов в четвертом квартале 2017 года - 4 МВт.

По данным комиссии, общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в 2017 году в Украине выросла на 23% - до почти 1375 МВт.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.