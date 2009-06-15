«Энергоатом» и Mitsubishi обсудили сотрудничество

Представители НАЭК «Энергоатом» и корпорации Mitsubishi (Япония) сегодня в Киеве обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития атомной энергетики.

Об этом УНИАН собщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, генеральный директор обосбленного подразделения «Энергоатома» «Атомпроектинжиниринга» Владимир БРОННИКОВ проинформировал японскую делегацию о роли атомной энергетики в обеспечении энергетической независимости Украины и о планах развития отрасли на период до 2030 года.

В свою очередь руководитель делегации Mitsubishi, заместитель генерального директора департамента ядерно-энергетических систем, Сатоши УТЦУМИ сообщил украинской стороне о планах развития корпорации, в том числе, о сооружении завода по производству ядерного топлива, разработке новейших ядерных технологий и т.п.

Руководитель проекта департамента ядерно-инжиниринговых систем Mitsubishi Heavy Industries Казумаса ТАНАКА детально рассказал о новых технологиях АЭС, разработанных на базе реакторной установки APRW-1700 МВт.

В. БРОННИКОВ отметил, что Украина заинтересована в налаживании системного сотрудничества с Mitsubishi. Он заверил японскую делегацию, что в ближайшее время «Энергоатом» предоставит свое виденье будущего сотрудничества.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) – занимается машино-, приборостроением, производством энергетического оборудования (в т.ч. для АЭС) и т.п.

Усовершенствованный реактор воды под давлением (APWR, Advanced Boiling Water Reactor) ) поколения III+ разработан компанией Mitsubishi Heavy Industry (MHI) совместно с 4 японскими эксплуатирующими организациями и американской Westinghouse.