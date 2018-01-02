Минэнергоугля начало конкурсный отбор в набсовет "Укрэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности объявило конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы страны - компании "Укрэнерго", говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины. Согласно сообщению, заявления и документы на участие в конкурсном отборе принимаются до 2 марта 2018 года.

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Отмечается, что наблюдательный совет "Укрэнерго" составляет семь членов, четверо из которых должны соответствовать критериям независимости и требованиям, установленным законодательством, другие члены наблюдательного совета номинируются со стороны государства.

Подчеркивается, что в составе набсовета обязательно должны быть созданы такие постоянные комитеты, как комитет по аудиту, комитет по назначениям и определению вознаграждения должностным лицам.

Обязательными требованиями к претендентам на должность являются: высшее образование, трудовой стаж не менее 10 лет; опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет или стаж госслужбы на руководящих должностях не менее 5 лет; владение украинским и/или английским языком; соответствие требованиям к независимым членам, определенным законодательством Украины.

Также кандидат на должность независимого члена наблюдательного совета не должен иметь на момент подачи заявления на участие в конкурсе и в течение последнего года хозяйственных или гражданско-правовых отношений с "Укрэнерго", другим субъектом хозяйствования, который оперирует/оперировал электроэнергетической системой Украины, другого субъекта хозяйствования, который осуществляет/осуществлял деятельность по производству и/или поставке природного газа, его дочерним предприятием, филиалом, представительством или иным обособленным подразделением непосредственно или как акционер (участник), руководитель или член исполнительного органа объекта хозяйствования, которое имеет или имело такие связи, и др.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает создание наблюдательных советов и преобразование госпредприятий в акционерные общества.

В середине апреля 2017 года Минэкономразвития сообщило, что уже началась подготовка к созданию набсоветов на 5 государственных предприятиях: "Международный аэропорт "Борисполь", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

В конце ноября представители Минэнергоугля сообщили о намерении выпустить акции (100% в государственной собственности) "Укрэнерго". А в начале декабря министерство создало комиссию по реорганизации "Укрэнерго" в частное акционерное общество.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.