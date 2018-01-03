"Нафтогаз" за год уплатил в госбюджет более 100 миллиардов налогов и дивидендов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2017 году уплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

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«По оперативным данным, по состоянию на 29 декабря 2017 года объем налоговых и дивидендных платежей группы «Нафтогаз» в государственный бюджет в 2017 году составил 106 млрд грн. Эта сумма, среди прочего, включает налог на прибыль в размере 14,3 млрд грн, НДС – 30,2 млрд грн, рентные платежи – 33,9 млрд грн, дивиденды – 13,3 млрд грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступления от предприятий группы составили около 14% всех доходов государственного бюджета Украины в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» за 9 месяцев 2017 года увеличил на 20% чистую прибыль - до 30,6 млрд грн.

В 2016 году «Нафтогаз» получил 26,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 млрд грн чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.