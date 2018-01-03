Хмельницкая АЭС из-за неполадок отключила от сети второй энергоблок

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №2 для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол - блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ), сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«Реакторная установка находится в состоянии «горячий останов». Причины нарушения устанавливаются», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что согласно международной шкале INES, данное событие классифицируется уровнем «0» (вне шкалы).

«Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», - сообщили в компании.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.