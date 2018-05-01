Год энергетических "зрад" и газовых "перемог"

Самым важным событием прошлого года в экономической жизни Украины стало решение Стокгольмского арбитража в рамках судебной тяжбы между госхолдингом «Нафтогаз Украины» и инструментом в руках кремлевского режима – газовым монополистом «Газпромом».

Поводом для иска стал несправедливый для Украины «братский» контракт, подписанный морозным январем 2009 года. Бывшему тогда главе правительства России Владимиру Путину удалось добиться согласия премьер-министра Украины Юлии Тимошенко после трехнедельной «газовой войны» с полным прекращением поставок газа в нашу страну и ограничением транзита голубого топлива по украинской территории.

По сути это был документ об украинской энергетической капитуляции, который, как считали в Кремле, принудил «Нафтогаз» на протяжении десяти лет покупать газ в России в объеме 52 миллиарда кубометров в год, независимо от потребности экономики Украины, а в случае недобора – все равно оплачивать его стоимость. Благодаря принятому в Стокгольме решению, это кабальное условие было отменено для прошлых периодов и снижено на этот и следующий год до 5 миллиардов кубометров. Также арбитраж отклонил все финансовые требования «Газпрома» согласно этому пункту контракта, составлявшие астрономические 56 миллиардов долларов.

Кроме объемов, в контракте нерыночными были и цены. В 2009 году россиянам удалось привязать стоимость газа к котировкам на нефтепродукты и добиться установления цены на заоблачном уровне в 485 долларов за тысячу кубометров. Стокгольмский арбитражный суд снизил стоимость газа для прошлых периодов до 352 долларов. Для сравнения: сейчас Украина покупает «голубое» топливо в Европе по цене вдвое дешевле и полностью отказалась от приобретения газа у страны, которая с 2014 года ведет против нас войну, украв Крым и часть Донбасса.

Также Стокгольмский арбитраж отклонил все требования российской стороны, которая, начиная с 2015 года, упорно пыталась повесить на Украину обязательство оплачивать газ, которым Кремль подогревает свои марионеточные режимы в Донецке и Луганске. Считая, очевидно, подлость своей доблестью, «Газпром» выставил Киеву счет на 1,3 миллиарда долларов, который теперь остается предъявить разве что самим себе или направить своему начальнику в Кремль.

«Я считаю, что это - историческая победа. В случае, если бы был проигрыш, перед Украиной существовала прямая угроза дефолта», - прокомментировал принятое в Стокгольме решение президент Петр Порошенко.

На этом борьба «Нафтогаза» против «Газпрома» не завершилась - международный арбитраж рассматривает еще одно дело, которое касается транзитного контракта, также подписанного в 2009 году при участии Путина и Тимошенко. По соглашению «Газпром» должен транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров газа в год, чего, конечно же, он не делал, что дало возможность «Нафтогазу» занять наступательную позицию.

«Мы ждем транзитного трибунала. Он должен закончиться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру… В транзитном трибунале мы нападаем и требуем 16 миллиардов долларов, «Газпром» ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое конечное сальдо расчетов», - заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Борьба за транзит

Гибридная война Путина против Украины, безусловно, не дает уверенности в том, что наша газотранспортная система будет в долгосрочной перспективе продолжать использоваться как главное направление поставок российского газа в Европу. Российская власть и газовая дубинка «Газпром» последние годы вопреки здравому экономическому смыслу активно строят и проектируют газопроводы в обход Украины стоимостью десятки миллиардов долларов. Удовольствие наказать непокорную Украину - не из дешевых, но кто там считает деньги, когда получен приказ.

По словам Коболева, российские обходные маршруты ставят под угрозу бизнес, который в 2017 году принес Украине порядка трех миллиардов долларов.

В рамках контрмер Украина решила выделить свою газотранспортную систему в отдельный актив и привлечь к его управлению европейскую газовую компанию. Это позволит внедрить европейские принципы управления ГТС и сделать рынок более прозрачным, а в будущем - перенести точки передачи газа с нашей западной границы на восточную. Таким образом, европейские трейдеры будут покупать газ у «Газпрома» на востоке, и заказывать у Украины услуги транзита.

Понятное дело, трансформация такого масштаба при отсутствии опыта и единства всех участников процесса – дело очень непростое и конфликтное. Что мы могли наблюдать в прошлом году, когда правительство разработало план реформирования и создало новое юридическое лицо – «Магистральные газопроводы Украины», а «Нафтогаз» - выделил газотранспортные активы «Укратрансгаза» в отдельный филиал «Оператор ГТС Украины». В Кабмине заявили, что его постановление не предусматривает создание филиала, а в «Нафтогазе» ответили, что правительство и профильное министерство не создали условий для полноценной работы «Магистральных газопроводов». В итоге, вопрос контроля над магистральными газопроводами пока остается открытым. Радует хотя бы тот факт, что судьбой транзита уже сейчас активно занялись все стороны процесса, не дожидаясь окончания транзитного контракта.

Больше собственного газа

Еще одной победой ушедшего года стало увеличение добычи газа, что, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, является ключом для достижения стратегической цели нашего государства – энергетической независимости. Если в 2016 году Украине удалось лишь незначительно увеличить показатель добычи, то уже в 2017 году мы прирастили три процента, добыв более двадцати миллиардов кубометров газа. При этом крупнейший игрок – государственная компания «Укргазвыдобування» - увеличила объем добытого газа на более чем 4 процента, превысив отметку 15 миллиардов кубометров.

Это хороший тренд, но для достижения цели правительства - увеличения добычи газа к 2020 году до 27 миллиардов кубометров - ежегодный прирост должен составлять не менее 12%.

Поднять добычу до требуемого показателя призвана еще одна победа: в конце ушедшего года Верховная Рада более чем в два раза снизила ставку ренты на добычу газа на новых скважинах. Также парламент утвердил низкие ставки ренты на добычу углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции.

«Благодаря снижению ставки ренты, прогнозы по развитию добычи газа на следующий год довольно оптимистические. В 2018 году компании начнут активно инвестировать деньги в бурение новых скважин и в третьем-четвертом квартале мы будем наблюдать рост показателей добычи», - отметил руководитель консалтинговой компании Explorationand Production Геннадий Кобаль. По его оценкам, в 2018 году «Укргазвыдобування» должна получить лицензии на разведку и добычу углеводородов на украинской части шельфа Черного моря, что открывает новые возможности для нашей страны, особенно после российской аннексии Крыма.

Извилистой дорогой реформ

«Зрадой» 2017 года можно смело назвать упущенную возможность создать розничный рынок газа, на котором население получает право самостоятельно выбирать поставщика. Если оптовый рынок стал достаточно либерализованным, то сектор поставок топлива населению остается подконтрольным местным монополиям – облгазам и облгаз-сбытам, большинство из которых находятся в сфере влияния бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В течение многих лет в Украине действует давно изжившая себя модель, которая обязывает государственные добывающие компании продавать газ материнскому холдингу – «Нафтогазу», а тот в свою очередь облгаз-сбытам. Это лишает частных трейдеров возможности на конкурентных условиях зайти на рынок поставок газа для населения. К сожалению, правительству и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики, в уходящем году не удалось предложить обществу новую эффективную модель газового розничного рынка.

В 2017 году Кабинет министров вопреки своим обещаниям международным кредиторам так и не решился поднять тарифы на газ для населения, несмотря на повышение закупочных цен на европейском рынке. Ручное управление этим сегментом имело откровенно популистский характер и нанесло вред экономике и рынку.

«Я не вижу сейчас никаких оснований для изменения цены газа», - неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Гройсман в преддверии отопительного сезона. И только в конце декабря он сообщил, что Кабмин разрабатывает новую формулу определения цены на газ для населения, которая заработает со следующего отопительного сезона.

Правительству так или иначе придется перейти к рыночному ценообразованию на газ, поскольку это является обязательным условием для получения очередного транша Международного валютного фонда, переговоры о котором возобновятся уже в январе.

Характерной «зрадой» прошлого года стала попытка ввести абонплату за газ. В Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики весной 2017 года придумали, что тариф на газ должен состоять из двух компонентов: цены газа как товара и стоимости его транспортировки - абонплаты. Подвох был спрятан в механизме расчета этой абонплаты. Дело в том, что НКРЭКУ использовала для расчета ставки показатель максимально возможного потребления газа за период времени, который теоретически может использовать потребитель. Такой подход давал возможность облгазам получить ежегодную дополнительную выручку в размере более 7 миллиардов гривен.

Идея с абонплатой натолкнулась на жесткую критику: в Минсоцполитики заявили, что это приведет к росту цены газа для 5 миллионов украинцев. В этих условиях Нацкомиссии пришлось повременить с новацией, а в августе регулятор предложил использовать показатель не максимальной пропускной способности счетчика, а заказанную мощность. Ее комиссия будет определять самостоятельно, без участия потребителя. На этот раз принятию решения помешали общественные активисты, сорвавшие заседание регулятора. Скорее всего, данная инициатива получит в наступившем году новое дыхание, а справедливость формулы вновь станет предметом ожесточенных дебатов.

Взлет цен на бензин

Для украинских автовладельцев шокирующей тенденцией 2017 года стал стремительный рост цен на заправках. Начиная с августа, цены на нефтепродукты выросли в среднем на четыре гривни за литр и побили все возможные рекорды, например, цены на А-95 в некоторых сетях АЗС превысили 30 гривен за литр. Реагирую на ситуацию, в Антимонопольном комитете в конце декабря начали расследование возможных согласованных действий сетей ОККО и WOG.

Аналитики считают, что одно лишь расследование Антимонопольного комитета без пересмотра правительством и парламентом политики налогообложения этого сектора ситуацию радикально не исправит.

«В 2015 году мировые цены на нефть упали до 45-50 долларов за баррель и тогда мы поспешили поднять акцизы на топливо. Сейчас ситуация изменилась. Уже три месяца подряд цена на «черное» золото превышает 60-65 долларов за баррель. Сегодня мы живем в другой реальности и поэтому должны менять подходы к налогообложению», - считает аналитик компании UPECO Александр Сиренко.

Наполненный событиями 2017 год стал историей, на которой будут расти тенденции года наступившего. Что же ждет нас в 2018 году?

В конце февраля Стокгольмский арбитраж определит судьбу требований «Нафтогаза» к российскому газовому монополисту «Газпрому» по транзитному контракту на 16 миллиардов долларов. В апреле по завершению отопительного сезона Кабинет министров, скорее всего, пойдет навстречу здравому экономическому смыслу и требованиям международных кредиторов и объявит о повышении цены газа для населения до рыночного уровня.

Есть надежда, что в 2018 году жизнь заставит правительство и госхолдинг «Нафтогаз» при помощи западных партнеров реализовать единую модель трансформации газотранспортной системы страны для сохранения роли Украины как ключевого транзитера газа в Европу, а украинские потребители после реформы смогут стать полноправными игроками на рынке голубого топлива.

И нет сомнений в том, что в наступившем году украинские компании увеличат добычу газа, расширив программы бурения новых скважин. И перед властями будет стоять задача - найти стимулы ускорения, а перед энергетиками - с помощью технологических и бизнес решений в среднесрочной перспективе превратить Украину из импортера в экспортера газа.

И, наконец, в 2018 году украинцам предстоит продолжить адаптацию к высоким ценам на бензин.

Для большинства это будет означать неизбежное повышение тарифов на проезд и высокую инфляцию, а для кого-то это знак - использовать автомобиль лишь по особым случаям и серьезно задуматься о приобретении электромобиля. Искушение перейти на электротягу будет подогреваться новой модой, которая овладевает мировым автопромом. Время бензиновых двигателей проходит. И Украина не должна плестись в хвосте прогресса.

Дмитрий Сидоров