Тимошенко: расчеты с Газпромом будут своевременными

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет мэров городов, избранных от Партии регионов, в блокировании расчетов за газ.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера вечером в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«26 млрд. грн. сегодня составляет задолженность за газ», - сказала она.

Премьер отметила, что, несмотря ни на что, НАК «Нафтогаз Украины» своевременно будет выполнять свои обязательства перед российским партнером – ОАО «Газпром».

«Пока я премьер-министр, НАК «Нафтогаз Украины» будет день в день рассчитываться за газ, несмотря на то, что мэры Партии регионов создали блокаду и не платят ни одной копейки за газ», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.