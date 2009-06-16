Цены на нефть на мировых рынках снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне желания некоторых инвесторов зафиксировать прибыль после долгого периода роста стоимости энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс..

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,48 доллара - до 69,44 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,42 доллара - до 70,62 долларов за баррель