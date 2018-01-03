Украина за год увеличила импорт газа на 27%

Украина в 2017 году увеличила импорт газа по сравнению с прошлым годом на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

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В пресс-службе отметили, что импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран. «Уже в течение 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.