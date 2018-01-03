Сбой на Хмельницкой АЭС привел к отключению отопления и горячего водоснабжения

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) отключен от энергосети, чтобы устранить неполадки. В результате сбоя на АЭС жителей города Нетешин, где расположена АЭС, предупредили об отключении до 9 января.

Об этом сообщается на сайте Хмельницкой АЭС.

"3 января 2018 года в 1.57, в соответствии с поданной заявкой, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнояющей поверхности узла "чехол – блок перемещения" на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ)", – говорится в сообщении.

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Отмечают, что "реакторная установка находится в состоянии "горячей остановки". Причины аварии устанавливают.

Отметим, что Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин Хмельницкой области. В ее составе работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.