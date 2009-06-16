Страны ОПЕК забыли про квоты

В мае, второй месяц подряд, ОПЕК увеличивала добычу нефти, в результате чего производство стало меньше соответствовать квотам, установленным картелем, сообщило агентство Bloomberg. Однако это не приводит к замедлению роста цен на нефть, которые на прошлой недели достигли полугодовых максимумов. Впрочем, текущие уровни цен являются вполне комфортными для организации, что благоволит и дальше ее членам игнорировать собственные договоренности.

Одиннадцать стран ОПЕК, добыча которых попадает под действие квот (без учета Ирака), добывали в прошлом месяце 25,903 млн баррелей в сутки (б/с), что на 118,8 тысяч б/с превышает показатель апреля. Наиболее существенно повысили производство Ангола, Венесуэла и Нигерия. Таким образом, в мае запланированное сокращение добычи было проведено лишь на 75% против 77% в апреле.

Толчком, инициировавшим отказ ряда государств от соблюдения квот, стал 42%-ый рост стоимости нефти, начавшийся в апреле. Несоблюдение квот продолжается, несмотря на то, что на последнем заседании ОПЕК 28 мая было принято решение о более строгом соответствии добычи установленным квотам, поскольку мировой спрос на нефть сокращается.

Как напомнил аналитик ИК «Баррель» Сергей Юров, несоблюдение квот странами ОПЕК имеет давнюю историю, и происходило оно еще полгода назад на фоне крайне низких значений нефтяных цен. «Члены ОПЕК поставили своей основной задачей соблюдение квот еще на предпоследнем заседании 16 марта, но, как видим, игнорирование шло и когда цены подросли с 53 до 60 долларов, и когда они взлетели до 70 долларов, — говорит аналитик. — Думаю, что сейчас они еще менее заинтересованы соблюдать квоты, так как цена и так растет».

Игнорирование странами-членами ОПЕК собственных предписаний происходит на фоне значительной волативности нефтяных котировок. В минувший четверг, 11 июня, нефтяные цены подскочили до отметки 73,23 доллара за баррель, что стало наибольшей величиной с 21 октября 2008 года. Правда, уже на следующий день цены на «черное золото» несколько откатились вниз. Так, по итогам сессии в пятницу, 12 июня, цена июльского фьючерсного контракта на эталонную техасскую нефть WTI на NYMEX снизилась на 0,64 доллара до 72,04 доллара за баррель. Также снизилась на 0,87 доллара стоимость и июльского фьючерса на североморскую нефть, составив 70,92 доллара за баррель. Это движение продолжается и в настоящее время. Одной из причин коррекции цен стало отсутствие у участников рынка уверенности в восстановлении мировой экономики.

В совокупности двенадцать государств ОПЕК в мае добывали 28,271 млн б/с нефти по сравнению с 28,136 млн месяцем ранее. По прогнозу ОПЕК, странам-членам организации в 2009 году надо производить 28,6 млн б/с для того, чтобы соблюсти баланс между объемом поставок и мировым спросом. Это цифра на 2,2 млн б/с ниже показателя прошлого года. В прошлом месяце ОПЕК оценивала свою добычу на этот год на уровне 28,8 млн б/с.

Совокупные поставки из других нефтедобывающих государств на мировой рынок, по оценке картеля, составят в текущем году 50,52 млн б/с, что на 210 тысяч баррелей больше, чем в 2008 году.

Как говорится в ежемесячном отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ожидается, что в этом году мировой спрос на нефть составит 83,8 млн б/с, что лишь на 0,06% ниже предыдущего прогноза картеля. Таким образом, по прогнозам ОПЕК, снижение спроса на нефть по сравнению с прошлым годом составит 1,9%.

«Мировая экономика стабилизируется, а за ней и мировой спрос на нефть. Поэтому мы не стали существенно корректировать наш предыдущий прогноз», — говорится в отчете организации. Одновременно в нем подчеркивается, что нефтяной спрос со стороны США непредсказуем и его ухудшение может негативно отозваться на всем мировом спросе.

Между тем, средняя цена нефти стан ОПЕК по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель. В январе 2009 года она равнялась 41,52 доллара за баррель, в феврале — 41,35 доллара, в марте — 45,78, в апреле — 50,2, в мае — 56,98 доллара за баррель. «Корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) 10 июня перешагнула уровень в 70 долларов впервые после почти восьмимесячного перерыва, и с тех пор удерживает позиции. Сейчас, как следует из сообщения организации, цена нефтяной «корзины» ОПЕК снизилась, однако остается выше уровня в 70 долларов.

В марте 2008 года нефтяная корзина ОПЕК была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

При этом все чаще появляются прогнозы аналитиков, предсказывающих значительный рост нефтяных котировок в среднесрочной перспективе. Так, профессор экономики Нью-йоркского университета Нуриэль Рубини полагает, что уже в 2010 году цена нефти достигнет 100 долларов за баррель.

В странах-членах картеля с оптимизмом смотрят на перспективы продажи своего сырья. «В свете значительных проблем, которым подверглись мировая экономика и рынки сырья, особенно нефтяной, худшее, похоже, осталось позади. Цены не только остались устойчивыми, но даже двинулись вверх», — говорится в сообщении секретариата ОПЕК.

«Думаю, что картель ничего не будет предпринимать и в ближайшее время не изменит квоты. Они ничего не предпринимали, когда цены упали ниже сорока долларов, пойдя ни сокращение только с третьей попытки; и лишь после этого цены стабилизировались. А сейчас они тем более не заинтересованы снижать добычу, так как цены и без этого растут», — полагает Сергей Юров. По его мнению, для стран картеля было бы «страшно», если бы нефть подорожала выше 80 долларов или, наоборот, цены на нее «свалились» ниже 50 долларов за баррель. Но текущий уровень является наиболее комфортным для ОПЕК.

«Я не исключаю, что будет коррекция до 60-ти долларов. Но цены в 71–72 доллара — это сильный уровень сопротивления, и пробить его будет сложно», — заключил Сергей Юров.

По материалам BFM.ru