Сколько стоит "черное золото": цена нефти превысила $68 за баррель

Цена на нефть марки Brent в среду достигла уровня в 68 долларов за баррель, сообщает Прайм.

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Согласно данным торгов, по состоянию на 23:55 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1% и достигла 68,01 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, рынок нефти завершил 2017 год достаточно оптимистично: мировые котировки "черного золота" в декабре впервые за 2,5 года вышли на отметку 66 долларов за баррель марки Brent, преодолев шоковое падение 2014-2015 годов.

Ранее ОПЕК и ряд не входящих в нее стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти с уровня октября того же года суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Соглашение сначала заключили на первое полугодие 2017 года, потом продлили до конца марта 2018 года, а затем - до конца 2018 года. Однако участники соглашения не исключают пересмотра его параметров в июне.