"Газпром" планирует в 2010 г добычу в 507 млрд кубометров

"Газпром" планирует в 2010 году добычу газа в объеме 507 миллиарда кубометров, а при необходимости добыча может достигнуть 600 миллиардов кубометров, сообщил на пресс-конференции во вторник замглавы "Газпрома" Александр Ананенков, сообщает РИА Новости..

"В 2010 году это (добыча газа ) - 507 миллиардов кубических метров, в 2011 году - порядка 510 кубометров, а в 2012 году - это 523 миллиарда кубических метров", - сказал он.

Ананенков отметил, что достаточно сложно рассчитать объемы потребления газа, поскольку темпы выхода экономик разных стран их кризиса будут разными.

"Но "Газпром" будет готов уже в 2010 году обеспечить суммарный уровень добычи в 570-600 миллиарда кубометров газа", - отметил Ананенков.

Доказанные и вероятные запаса углеводородов «Газпрома» оцениваются в 206,4 млрд. долл., сообщил Ананенков.

«Согласно оценке, доказанные и вероятные запасы «Газпрома» (без учета «Газпром нефти») составили 21 трлн. куб. метров газа и 1013,2 млн. тонн жидких углеводородов. Их текущая приведенная стоимость оценивается в 206,4 млрд. долл.», - сказал он.

Доказанные и вероятные запасы «Газпром нефти» составили 0,2 трлн. куб. м газа и 994,9 млн. тонн жидких углеводородов. Их стоимость, сообщил Ананенков, оценивается в 23,7 млрд. долл.

По его словам, данные основаны не оценке, проведенной в 2008 году компанией «ДеГольер энд МакНотон". Компания проверила 88% запасов газа и 85% запасов жидких углеводородов группы «Газпром» (без учета «Газпром Нефти») по международным стандартам PRMS.

* * * В середине июне т.г. добыча газа "Газпрома" составила 909,9 млн кубометров, что на 37% меньше, чем показатель среднесуточной добычи за июнь 2008 года.