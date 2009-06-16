Тимошенко: новый газовый конфликт невозможен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о невозможности возникновения следующей зимой нового газового конфликта с Россией.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Будьте спокойны – каждый месяц, который проживает НАК «Нафтогаз», он становится финансово здоровее, финансово самодостаточнее. Мы опять закачаем необходимое количество газа в хранилища. Нам нужно иметь 27 млрд. кубических метров газа в хранилищах, мы их будем иметь и зиму проживем нормально. Я думаю, что эту зиму и это Рождество мы проживем без каких-либо газовых скандалов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что с начала 2009 года Украина своевременно и в полном объеме рассчитывается с Россией за потребленный природный газ.

«За все эти месяцы, несмотря на трудные задачи, мы не просрочили платежа даже на полчаса, мы делаем все своевременно и так, как того ожидает Россия. Почему? Мы защищаем Украину, мы защищаем ее независимость, стабильность, ее энергетическую самодостаточность», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что в то же время правительство принимает меры по сокращению потребления природного газа.

«Мы выходим сегодня на очень существенные сокращения потребления газа. Зачем нам потреблять газ для отопления, когда мы имеем сегодня торф, уголь, все природные ресурсы, из которых можно делать биологическую массу и сжигать, – это отходы древесины, соломы. Все это мы сегодня делаем. Мы подняли все мировые технологии. Мы сократим потребление газа. Мы сделаем так, что за газ мы будем платить так как следует», - заверила глава правительства.