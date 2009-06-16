Цены на бензин в Украине снизились

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) после повышения в конце мая цен на высокооктановый бензин вынес 174 требования к субъектам хозяйственной деятельности о снижении цен на всей территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал и. о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«Антимонопольный комитет после майского всплеска цен вынес 174 требования субъектам на всей территории Украины. И везде, кроме Крыма и города Севастополя, до 4 июня цены были снижены на 10-15 коп. за литр», - сказал он.

При этом он отметил, что региональным органам управления АМКУ в Крыму даны указания продолжить расследование дела на территории Крыма и Севастополя, и виновные компании будут привлечены к ответственности.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что в ближайшие дни и недели будет принято решение о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов.