"Газпром": Украина прекратила закачку газа в ПХГ

В ОАО "Газпром" утверждают, что шестикратное сокращение поставок газа в Украину свидетельствует о том, что Украина прекратила закачку газа в ПХГ (подземные хранилища газа).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ сообщил следующее: «Мы наблюдаем то, что Украина практически не ведет закачку газа в должных объемах в ПХГ».

По его словам, последнюю неделю-полторы поставки газа в Украину составили 25-35 млн. куб. метров в сутки. В то же время А. АНАНЕНКОВ подчеркнул, что в этот период в прошлом году поставки газа в Украину составляли 170-180 млн. кубометров газа в сутки.

«Понятно, что ни о какой закачке сегодня речи быть не может», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в ходе совещания о финансовом состоянии компании под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО, заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» просит Кабинет министров предоставить государственные гарантии для получения кредитов на сумму 15 млрд. грн. для закупки импортного газа, который будет закачиваться в подземные хранилища газа.