В Минэнергоугля спрогнозировали, сколько электроэнергии экспортирует Украина

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в этом году прогнозирует экспорт электроэнергии из Украины на уровне 5,85 млрд кВт-ч, говорится в опубликованном на сайте ведомства Прогнозном балансе электроэнергии на 2018 год.

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Согласно документу, предполагается, что Украина экспортирует в страны Восточной Европы 4,8 млрд кВт-ч, в том числе в Польшу – 1,2 млрд кВт-ч. Поставки с так называемого «острова Бурштынской ТЭС» (отсоединенная от Объединенной энергосистемы Украины Бурштынская ТЭС, которая входит в структуру частного энергохолдинга ДТЭК) ожидаются в объеме 3,6 млрд кВт-ч.

Кроме того, в Молдову планируется продать 1,055 млрд кВт-ч.

По данным министерства, импорт электроэнергии в Украину в 2018 году не предусматривается.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 34,4% - до 4,708 млрд кВт-ч.

В Венгрию было экспортировано 54,9% электроэнергии, что составило около 2,6 млрд кВт-ч. В Молдову – 1 млрд кВт-ч (22,9%), в Польшу – 0,780 млрд кВт-ч (16,6%), в Словакию – 0,148 млрд кВт-ч (3,1%)

Согласно данным Минэнергоугля, экспорт электроэнергии в ноябре 2017 года сократился по сравнению с ноябрем 2016 года на 22,3% - до 258,6 млн кВт-ч.

В 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 млрд кВт-ч.