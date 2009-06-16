Аукционы по продаже нефти и газового конденсата непрозрачны

Антимонопольный комитет Украины (АМК) считает непрозрачным проведение аукционов по продаже нефти и газового конденсата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель председателя АМК Светлана МОРОЗ сегодня журналистам в Киеве.

«Мы считаем, что эти аукционы не являются прозрачными. И я вчера поднимала этот вопрос на заседании экспертно-аналитической группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов, и со мной согласился заместитель министра экономики», - отметила она.

По словам С. МОРОЗ, «пока к нам никто не обращался официально с жалобой на то, что происходит на этих аукционах. Если пострадавшие стороны к нам обратятся, будем этим заниматься».

При этом она сообщила, что Министерство экономики согласилось с позицией комитета и, скорее всего, будет инициировать изменения в законодательство, регламентирующие порядок проведения торгов.

«Со мной согласился заместитель министра экономики с тем, что нужно, видимо, определенные изменения в законодательство вносить, которые регламентируют проведение этих аукционов, и я думаю, что в ближайшее время Минэкономики будет этим заниматься, будет выходить с изменениями», - сказала зампредседателя АМКУ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.