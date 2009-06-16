АМК предлагает Минтопэнерго поделить с ним ответственность

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что Министерство топлива и энергетики должно взять на себя частичную ответственность за ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал исполняющий обязанности главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«Антимонопольный комитет рассчитывает, что Минтопэнерго, которое руководит экспертно-аналитической группой, устанавливающей рекомендованные цены на нефтепродукты, возьмет на себя значительную меру ответственности», - сказал глава АМКУ.

При этом он отметил, что рекомендованные цены, устанавливаемые экспертно-аналитической группой министерства, для Комитета не имеют никакого значения.

«Предприниматель в каждом случае должен доказать экономическую обоснованность повышения цен… Каждая копейка повышения должна быть экономически обоснована», - добавил А. МЕЛЬНИЧЕНКО.