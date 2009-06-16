Тимошенко: Украина рассчитывает на кредиты евробанков

Украина рассчитывает на получение кредитов европейских банков для осуществления оплаты за газ, закачиваемый в подземные хранилища газа (ПХГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после 13-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, в котором принимает участие украинская делегация во главе с премьер-министром.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что газ, который необходимо закачать до ноября текущего года, одинаково необходим как Европейскому Союзу как потребителю газа, так и России как поставщику и Украине как потребителю и транзитеру.

«Этот газ в хранилищах одинаково нужен как Европейскому Союзу, потому что он обеспечивает бесперебойную работу газотранспортной системы в осенне-зимний период, так и России, потому что в летний период, когда сокращается потребление природного газа, Россия должна иметь хранилища для закачки лишних объемов газа. Также закачка газа нужна и Украине, потому что необходимо накопить природный газ для обеспечения собственных потребителей. Я бы сказала, что закачка газа в ПХГ одинаково важна для ЕС, России и Украины в равных пропорциях», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что для закачки газа временные кассовые разрывы необходимо покрывать кредитными резервами. По ее словам, так делалось всегда, однако на сегодняшний день, учитывая кризис, банки не в состоянии быстро реагировать на необходимость финансирования в таких достаточно больших объемах – более 4 млрд. долл. «Именно поэтому сегодня отрабатывается возможность заимствования этих кредитных ресурсов у европейских банков, и содействуют этому как европейская сторона, так и российская. Я хотела бы верить в то, что это произойдет и НАК «Нафтогаз Украины» сможет получить временные кредитные ресурсы на покрытие кассовых разрывов в весенне-летний период для закачки газа в хранилища», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер уточнила, что на сегодняшний день рассматривается вопрос о предоставлении средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для оплаты за газ, однако детальная информация по этому вопросу пока отсутствует. «Об этом говорить пока рано», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, она сообщила, что переговоры о предоставлении кредита для оплаты газа ведутся лишь с европейской стороной, а с Россией такие переговоры не ведутся. «Пока что ведутся переговоры исключительно с ЕБРР, для этого специально была направлена миссия ЕБРР, которая была в Украине несколько дней назад, и с этой миссией мы обсуждали эти вопросы (о предоставлении кредита – УНИАН)», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер сообщила, что тему оплаты за газ она сегодня обсуждала с членом Европейской комиссии по вопросам внешних отношений Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и Генеральным секретарем Совета ЕС, Высоким представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что компания просит Кабинет Министров Украины предоставить государственные гарантии для получения кредитов на сумму 15 млрд. грн. для закупки импортного газа, который будет закачиваться в подземные хранилища газа.

Текущее потребление Украина в нынешнем году оплачивала вовремя, под сомнением – способность найти средства для оплаты закачки газа в подземные хранилища.

Создание запасов "голубого топлива" в ПХГ необходимо для осуществления транзита в Европу.

По словам В.ПУТИНА, Россия в настоящее время вместе с европейскими партнерами ищет решение этой проблемы, чтобы не были сорваны поставки газа.

Правительство Украины и "Нафтогаз" ранее обратились к российской стороне с просьбой предоставить кредит в размере 4,2 млрд. долл. для приобретения примерно 19,5 млрд. куб. м газа для последующей закачки в ПХГ. Москва в одиночку предоставить такой кредит не готова и призывает Европу создать международный пул кредиторов.

Напомним, сегодня делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с первым заместителем председателя правления НАК Игорем ДИДЕНКО вылетела в Москву для проведения переговоров с ОАО «Газпром» по вопросам поставок природного газа в Украину.