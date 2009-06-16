Тимошенко: Кредитом МВФ оплачивать газ не будут

Вопрос об использовании кредита Международного валютного фонда (МВФ) для оплаты газа не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции после 13-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. «Дело в том, что вообще эта тема не поднималась никогда, потому что в функции МВФ не входит подобное финансирование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня вице-премьер-министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил, что премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН направил письмо в Международный валютный фонд, в котором обращает внимание на необходимость дополнительной поддержки Украины, чтобы не сорвать поставки газа для бесперебойной работы системы в осенне-зимний период.

В своем письме, в частности, российский премьер-министр заявил о готовности России участвовать в размещении облигаций на сумму 10 млрд. долл.