Украина должна быть прозрачной в транспортировке газа

Министр иностранных дел председательствующей в Европейском Союзе Чехии Ян КОГОУТ подчеркивает необходимость для Украины прозрачности в газовых вопросах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после завершения 13-го заседания Совета сотрудничества Украина – ЕС.

«Прозрачность - это то, что нам необходимо, особенно в сфере транспортировки газа, энергетической безопасности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина и ЕС среди других вопросов обсуждались вопросы обеспечения безопасности снабжения газа в Евросоюз.