Украина должна быть прозрачной в транспортировке газа
15:16, 16 июня 2009Энергетика
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Министр иностранных дел Чехии
Министр иностранных дел председательствующей в Европейском Союзе Чехии Ян КОГОУТ подчеркивает необходимость для Украины прозрачности в газовых вопросах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после завершения 13-го заседания Совета сотрудничества Украина – ЕС.
«Прозрачность - это то, что нам необходимо, особенно в сфере транспортировки газа, энергетической безопасности», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина и ЕС среди других вопросов обсуждались вопросы обеспечения безопасности снабжения газа в Евросоюз.
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