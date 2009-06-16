Нефть подорожала до 72 долл. за баррель

Нефть превысила $72 за баррель благодаря снижению курса доллара после слов президента России Дмитрия Медведева о том, что миру нужны новые резервные валюты, сообщает Рейтер.

В 15.07 МСК американская легкая нефть прибавила $1,44 к цене закрытия понедельника до $72,06 за баррель, а нефть Brent подорожала на $1,53 до $71,77. Ранее во вторник американская легкая нефть достигла $72,12.

Медведев во вторник призвал к созданию "наднациональной резервной валюты" спустя лишь день после того, как министр финансов Алексей Кудрин сказал, что в ближайшее время доллар США сохранит статус основной резервной валюты.

"Финансовые рынки являются сейчас доминирующим фактором. Доллар утром развернулся и начинает снижаться на фоне комментариев из России", - сказал брокер Bache Commodities Тони Махачек.

По мере снижения курса доллара сырьевые активы, деноминированные в этой валюте, становятся более доступными для инвесторов.

Трейдеры ждут еженедельных данных о запасах нефти в США, а аналитики предполагают, что на прошлой неделе запасы нефти снизились на 1,8 миллиона баррелей, запасы бензина выросли на 600.000 баррелей, а дистиллятов - на 900.000 баррелей.

Отчет Американского института нефти (API) выйдет в ночь со вторника на среду по московскому времени, а данные государственного Управления энергетической информации (EIA) - в 18.30 МСК в среду.

Учитывая, что нефть подорожала на $20 за баррель с конца апреля, ряд игроков начинают опасаться чересчур быстрого роста цен, подогреваемого рыночными спекуляциями.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулла аль-Бадри отметил в интервью Рейтер, что цена нефти не должна расти слишком быстро, чтобы не повредить мировой экономике.