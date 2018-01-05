Снова подорожал: в Кабмине назвали декабрьскую цену импортного газа

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 31 декабря 2017 года составила 6,86 тыс. грн, или 252,9 долл., за 1 тысячу кубометров.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2017 года, и составила 6862,7 грн, или 252,9 долл., за тысячу кубометров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2017 года составила 6392,6 грн, или 239,5 долл., за 1 тыс. куб. м.