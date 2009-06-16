«Укртрансгаз» начал снижать давление газа для киевского кольца

В 15.00 ГК «Укртрансгаз» приступила к снижению выходного давления газа через газораспределительные станции (ГРС) киевского кольца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Киевгаз», таким способом ГК «Укртрансгаз», по доверенности НАК «Нафтогаз Украины» №6/1- 772-3130 от 15.06.2009 года приводит потребление газа потребителями города к выделенным поставщиками объемам.

К соответствующим шагам НАК «Нафтогаз» (ДК «Газ Украины») прибегла из-за того, что по состоянию на 15 июня АК «Киевэнерго» не имеет выделенных объемов газа.

ОАО «Киевгаз» сообщает, что вследствие дальнейшего снижения выходного давления газа ГРС киевского кольца, потребители, имеющие достаточное количество выделенных объемов газа, могут его недополучить. Также снижение давления может привести к возникновению аварийных ситуаций в газовых сетях Киева.

С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций в газовых сетях столицы, а также обеспечения в полном объеме транспортировки природного газа потребителям, которым поставщики выделили достаточное количество голубого топлива, ОАО «Киевгаз» принимает все необходимые меры, хотя возможности «Киевгаза» не безграничны.

Как сообщал УНИАН, 15 июня «Киевгаз» предупредил, что киевляне могут летом остаться без горячей воды.

На предприятии отмечают, что причиной этого является 590 млн. грн. долга АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ.

Если «Киевэнерго» не урегулирует вопросы с поставками газа с «Газ Украины», то ОАО «Киевгаз» (согласно поручению ДК «Газ Украины» от 12.06.2009 г. №234) будет вынуждено начать процедуру ограничения газоснабжения объектам АК «Киевэнерго» с 10.00 16 июня. Эта мера предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №1687 от 8 декабря 2006 г.