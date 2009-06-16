Украина в январе-мае сократила производство электроэнергии на 15,7%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-мае текущего года сократилось на 15,7%, или 13 млрд. 384,3 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 71 млрд. 634,8 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в мае выработка электроэнергии сократилась на 19,6%, или 2,967 млрд. кВт/ч, по сравнению с маем 2008 года – до 12,206 млрд. кВт/ч.

За пять месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 20,5%, или 7,204 млрд. кВт/ч, – до 27,954 млрд. млн. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 14,3%, или 5,826 млрд. кВт/ч, – до 34,783 млрд. кВт/ч, блок-станции – на 15,7%, или 608,7 млн. кВт/ч, – до 3,268 млрд. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе-мае т.г. увеличили выработку электроэнергии на 4,8%, или 258,4 млн. кВт/ч, – до 5,628 млрд. кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.