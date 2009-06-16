«Кременчуггаз» в апреле-мае за долги отключил 142 абонентов

Работники ОАО «Кременчуггаз» (Полтавская обл.) в апреле-мае текущего года за долги отключили от газоснабжения 142 абонентов, которые в сумме задолжали предприятию 302 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, среди абонентов, которые остались без газоснабжения, жители как частного сектора, так и многоэтажных домов. Квартиры еще 700 абонентов могут быть отключены от газа в ближайшее время.

Отключения производятся в случае, если сумма долга превышает 200 грн.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчуггаз" занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге Полтавской области.

51% акций "Кременчуггаза" владеет НАК "Нафтогаз Украины", номинальным держателем 27,973% является АКБ "Трансбанк" (Киев), 13,309% – ОАО "Межрегиональный фондовый союз" (Киев).

В 2008 году ОАО «Кременчуггаз» сократил чистый убыток на 79,6% по сравнению с 2007 годом – до 0,810 млн. грн.