Суд опять оправдал экс-руководителей «Днепрогаза»

Сегодня Октябрьский районный суд Днепропетровска во второй раз принял решение об амнистии экс-руководителей ОАО «Днепрогаз» - бывшего генерального директора Игоря ИВАНКОВА, его первого заместителя Максима СОРОКИНА и главного инженера Сергея БАЧУРИНА, - обвиненных в служебной халатности, приведшей к взрыву газа в жилом доме в Днепропетровске осенью 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, суд принял такое решение по ходатайству обвиняемых.

По словам государственного обвинителя прокурора Владислава РЕМБЕЦКОГО, служебная халатность, которую инкриминировали экс-руководителям «Днепрогаза», является преступлением средней тяжести и подпадает под новый закон об амнистии.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года Октябрьский районный суд Днепропетровска амнистировал бывших руководителей «Днепрогаза».

22 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области отменил решение Октябрьского райсуда и направил дело на новое рассмотрение.

В результате взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года 23 человека погибли.