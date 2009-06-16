Голубченко: Давление газа в сетях Киева нормальное, снижения не будет

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что давление газа в сетях Киева нормальное и его не будут снижать.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам он сказал: «Давление в сетях сейчас нормальное. Никто его не закрывал».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, «есть очень серьезный вопрос» о поставках в столицу газа, но столичные власти договорились, что никаких перебоев с обеспечением горячей водой потребителей не будет.

Заявление о снижении давления газа в киевском кольце с 15.00 сегодняшнего дня было сделано «Киевгазом» для того, чтобы быстрее получить долг, объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Я позвонил по телефону, объяснил, что мы работаем с банком «Крещатик», что есть решение Национального банка, что нам соответственно выделили финансирование – 300 млн. грн., что мы вскоре получим эти средства – завтра-послезавтра. Они заложены. Они будут отданы срочно "Киевэнерго" как разница в тарифах и пойдут на проплату за газ», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО достигнутую договоренность.

В то же время он выразил удивление по поводу того, что вообще возник долг в сумме 590 млн. грн., тогда как население платит ежемесячно 1/12 оплаты за тепло, и сейчас не тратятся гигакалории на выработку тепла, а за газ город платит с поступлений.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что для выяснения этой ситуации пригласил к себе финансистов «Киевэнерго», но они пока не приходили.

«Это тема для очень серьезного анализа и проверки: почему «Киевэнерго» за два месяца, когда мы не отапливаем квартиры, но люди оплачивают услуги, не проплачивает за газ. Вот вопрос», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также сообщил, что средства от банка «Крещатик» в сумме 300 млн. грн. Киев получит в рамках кредита, взятого для погашения долгов за потребленный газ (1,2 млрд. грн. – общая сумма кредита для расчетов столицы за газ под 21,5%, и 300 млн. грн. - это последняя часть кредита).

Как сообщал УНИАН, 15 июня «Киевгаз» предупредил, что киевляне могут летом остаться без горячей воды. На предприятии отметили, что причиной этого является 590 млн. грн. долга АК «Киевэнерго» перед ГК «Газ Украины» за потребленный газ.

Сегодня, 16 июня, в 15.00 ГК «Укртрансгаз» приступила к снижению выходного давления газа через газораспределительные станции киевского кольца.

Согласно информации пресс-службы ОАО «Киевгаз», таким образом ГК «Укртрансгаз», по доверенности НАК «Нафтогаз Украины» приводит потребление газа потребителями города к выделенным поставщиками объемам.

К соответствующим шагам «Нафтогаз» (ГК «Газ Украины») прибегла из-за того, что по состоянию на 15 июня АК «Киевэнерго» не имеет выделенных объемов газа.