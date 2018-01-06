НКРЭКУ хочет погасить долги перед энергокомпаниями Ахметова, "забыв" об "Энергоатоме"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 9 января примет решение о распределении 2 миллиардов гривень между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ, пишут "Наши гроши".

Четверть суммы распределят между ПАО «Центрэнерго» (294,40 млн грн.) и ПАО «Донбассэнерго» (225,79 млн грн.).

Большую часть – 1,48 млрд гривень – получат компании Рината Ахметова ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (374,91 млн. грн.), ПАО «ДТЭК Западэнерго» (744,63 млн грн.), ООО «ДТЭК Востокэнерго» (360,26 млн грн.).

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Средства предназначены для погашения задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 года перед ТЭС, с дальнейшим направлением денег исключительно на оплату по договорам на поставку угля.

Для выполнения этого решения ГП «Энергорынок» в ноябре уже взял кредит 2,00 млрд гривень в «Ощадбанке».

Для запуска этой схемы НКРЭКУ должна принять решение «Об алгоритме перечисления средств с текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии» и «О внесении изменений в сметы ГП «Энергорынок» на 2018 год».

Они необходимы, чтобы избежать выполнения закона «Об электроэнергетике», которым определен алгоритм распределения средств Энергорынка» для погашения долгов перед производителями э/э.

"В упрощенном виде алгоритм выглядит так. Все деньги «Энергорынка» на погашение долгов должны распределяться между производителями в следующей пропорции: примерно 50% денег забирают ТЭС, 40% – «Энергоатом», остальные 10% делится между «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», ТЭЦ и производителями «зеленой» э/э. Сначала закрывают старые долги перед производителями электроэнергии", - пишут "Наши деньги".

"Планируемая же схема предполагает, что все деньги получат теплоэнергетики, то есть «Энергоатом» и все остальные не получат на погашение долгов ничего", - отмечает издание.

В обосновании решения НКРЭКУ указано, что оно принимается на выполнение распоряжения Кабинета министров от 18 октября 2017 г. № 776-р «О мерах по стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций».