Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник снизились на фоне слабеющего курса американской валюты и политических волнений в странах-производителях сырья - Иране и Нигерии, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,15 доллара - до 70,47 долларов за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов осталась прежней - на уровне 70,24 долларов за баррель.