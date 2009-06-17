Европа может заплатить за российский газ для Украины

В 4 миллиарда долларов оценила Украина спокойствие стран Евросоюза. Ровно столько европейским банкам предлагается предоставить Киеву в кредит для оплаты бесперебойных поставок российского газа, сообщает Немецкая волна.

Получив однозначный отказ от России в предоставлении кредита на оплату газа, Украина обратилась за финансовой помощью к европейским банкам. В настоящее время Киев ожидает ответа от банкиров. По словам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, вопрос кредитования "Нафтогаза" обсуждался 16 июня на заседании Совета Украина-ЕС в Люксембурге. Киев просит у европейских банков 4 миллиарда долларов (2,9 миллиарда евро).

Юлия Тимошенко отметила, что вопрос закачки газа в украинские подземные хранилища одинаково важен как для Украины, так и для России и для ЕС. А потому, продолжила она, все заинтересованные стороны должны повлиять на решение европейских банков. По словам премьера, этот вопрос обсуждался, в частности, во время ее встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Вместе с тем, поспешила успокоить Юлия Тимошенко, "нет оснований для обострения отношений в газовой сфере".

За оставшимися деньгами Украина обратится к России

В начале июня компания с трудом нашла средства для оплаты российского газа, закачанного в мае. Очевидно, что 4 миллиардов долларов будет недостаточно для покрытия дефицита ликвидности компании. Это значит, что, скорее всего, получив кредит от европейских банков, Украина вновь обратится за помощью к России. Основания для этого есть – весной этого года президент РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в случае, если Евросоюз выдаст Украине кредит, такую возможность сможет рассмотреть и Россия.

Напомним, что на днях глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о сокращении отбора Украиной газа в 4 с половиной раза. В монополии связывают снижение объема закачки с прекращением пополнения ПХГ, газ из которых предназначается для транзита в Европу.