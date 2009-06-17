Позиция Украины ключевая для достройки «Одесса-Броды»

Эксперт по энергетическим вопросам Центра восточных исследований Агата ЛОСКОТ-СТРАХОТА называет ключевой позицию Украины для достройки трубопровода «Одесса-Броды» до польского Плоцка.

Такое мнение она высказала в интервью корреспонденту УНИАН.

«Если следить за тем, что происходит на востоке, и, в частности, в Украине, создается впечатление, что в первую очередь украинская сторона не готова начать эксплуатацию трубопровода в проектном направлении», - сказала А. ЛОСКОТ-СТРАХОТА.

Она отметила, что, несмотря на многочисленные заявления представителей украинской власти о необходимости эксплуатации построенного в 2001 году трубопровода для поставки каспийской нефти в Европу, он до сих пор используется для поставки российской нефти в реверсном режиме.

«Это (изменение направления использования) не происходит несколько лет, и из-за этого тяжело принимать какие-то дополнительные шаги», - сказала А. ЛОСКОТ-СТРАХОТА.

Эксперт подчеркнула, что для достройки трубопровода в первую очередь необходимо соответствующее решение украинской власти.

«На мой взгляд, ключевой является позиция украинской власти, готова ли она повернуть трубопровод для работы в прямом направлении», - сказала аналитик.

Кроме того, по ее мнению, для успешной реализации проекта необходимо договориться об объемах и условиях поставок нефти с ее поставщиками, в первую очередь Азербайджаном, и покупателями в Европе.

Как сообщал УНИАН, польская Gazeta Wyborcza написала в понедельник, что польское правительство скорее всего вычеркнет проект строительства нефтепровода «Броды-Плоцк» из перечня проектов, софинансируемых за средства Европейского Союза, из-за задержки с его подготовкой.

Польша могла получить на этот проект около 160 млн. долларов, что составляет 25% стоимости строительства трубы, которая бы соединила украинский трубопровод из Бродов с польским в Плоцке, который в свою очередь уже соединен трубопроводом с портовым Гданьском на побережье Балтийского моря.

По информации газеты, польские правительственные чиновники планируют эти средства направить на другие проекты, но окончательное решение будет принято в первой половине июля.

Напомним, 14 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом утвердил план безотлагательных мер по обеспечению реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода "Одесса-Броды", который с 2004 года используется для поставок российской нефти.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости перевода работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим, но в то же время утверждает, что на сегодняшний день для этого нет необходимых условий. По ее словам, прежде всего не решен вопрос с продавцами и покупателями нефти.

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.