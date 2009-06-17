Ющенко подписал закон о правовых принципах добычи и использования газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О газе (метане) угольных месторождений”.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 21 мая.

Законом устанавливаются принципы государственной политики в сфере добычи и утилизации газа (метана) угольных месторождений, направленной на повышение безопасности и эффективности эксплуатации шахт, и геологического изучения, добычи и использования газа метана угольных месторождений, обеспечения защиты прав и интересов всех субъектов отношений, которые возникают в связи с геологическим изучением недр с целью выявления запасов газа метана угольных месторождений, их промышленной разработкой и переработкой его продуктов, а также его потребителей; содействие развитию конкурентных отношений в этой сфере, содействие защите окружающей природной среды и диверсификации источников поставок энергоносителей.

Закон устанавливает также государственные гарантии и особенности стимулирования деятельности в сфере добычи и утилизации газа (метана) угольных месторождений и определяет полномочия органов исполнительной власти и местного самоуправления в этой сфере.