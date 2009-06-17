Киевляне за газ теперь могут платить через EasyPay

ОАО «Киевгаз» совместно с компанией EasyPay ввел систему экспресс-платежей, с помощью которой жители столицы могут рассчитаться за потребленный газ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Киевгаза", около 300 платежных терминалов по всему Киеву будут принимать оплату за голубое топливо.

Преимущества такой услуги – сэкономленное время и отсутствие дополнительных комиссионных платежей. К тому же абонент, который не имеет наличности на момент оплаты счета, может воспользоваться электронной карточкой Visa или MasterCard. Оплата через EasyPay доступна всем, кто заключил с «Киевгазом» прямой договор на поставку топлива.

Как сообщал УНИАН, с декабря 2008 года ОАО «Киевгаз» начало использовать систему интернет-платежей www.Portmone.com., с помощью которой жители столицы могут рассчитаться за потребленный газ.