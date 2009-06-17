Президент подписал закон о биологических видах топлива

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия производству и использованию биологических видов топлива».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 мая.

Закон определяет правовые, социальные, экономические, экологические и организационные принципы производства (добычи) и использования альтернативных видов топлива, а также стимулирования увеличения доли их использования до 20 процентов общего объема потребления топлива в Украине до 2020 года.

Согласно закону, к альтернативным видам твердого топлива относятся: продукция и отходы сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), лесного хозяйства и технологически связанных с ним отраслей промышленности, а также гранулы, брикеты, древесный уголь и углистое вещество, произведенные из этой продукции и отходов, которые используются в качестве топливо; органическая часть промышленных и бытовых отходов, а также гранулы и брикеты, произведенные из них; торф, а также гранулы и брикеты, произведенные из него.

Биологические виды топлива, предназначенные для реализации в качестве товарной продукции, подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством. Производителями альтернативных видов топлива считаются субъекты хозяйствования всех форм собственности, которые изготовляют твердое, жидкое и газовое топливо из нетрадиционных источников и видов энергетического сырья.

Субъекты хозяйствования, которые реализуют свою продукцию, по требованию покупателя предоставляют документ, подтверждающий качество топлива и его принадлежность к альтернативным видам топлива.

К техническим средствам, которые работают на альтернативных видах топлива, относятся средства, предназначенные или переоборудованные для работы по крайней мере на одном из видов альтернативного топлива или на смеси традиционного топлива с альтернативным, в которых содержание биоэтанола соответствует требованиям нормативных документов, которые способны работать на таком топливе без ухудшения беспечности, надежности и соответствия их экологических показателей требованиям нормативных документов.

Деятельность в сфере производства и использования биологических видов топлива может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности в соответствии с законодательством Украины.

Субъекты хозяйствования, которые используют разные технологии производства биологических видов топлива, имеют ровные права на доступ к рынку биологических видов топлива.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере производства, хранения и введения в обращение жидких биологических видов топлива и биогазов, подлежат внесению в государственный реестр производителей жидких биологических видов топлива и биогазов в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Ведение государственного реестра производителей жидких биологических видов топлива и биогазов осуществляется органом, уполномоченным Кабинетом Министров Украины.

Производство биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования при наличии соответствующей лицензии.

Запрещается производство и хранение спирта этилового на предприятиях по производству биоэтанола.

Деятельность, связанная с производством биоэтанола, осуществляется субъектами хозяйствования при наличии соответствующей лицензии.