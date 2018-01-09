Украина в прошлом году удвоила валютные расходы на импорт угля

Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия, США и Канада.

Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%), из США – 682 миллиона долларов (24,9%), из Канады – 182,2 миллиона долларов (6,6%). На другие страны пришлось 327,6 миллиона долларов.

Экспорт каменного угля и антрацита в 2017 году вырос в 2 раза и достиг 105,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2016 году Украина по сравнению с 2015 годом сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл.

В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК), а также из США («Центрэнерго»). При этом ДТЭК импортирует из США уголь газовых марок.