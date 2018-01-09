Украина в 2017 году увеличила импорт нефти в 2,5 раза

Украина за 2017 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 442,2 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

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Основные поставки нефти (85,2%) были из Азербайджана – на 376,8 миллиона долларов, Ирана (8,5%) – 37,7 миллиона долларов и Казахстана (3,9%) – 17,5 миллиона долларов. Из других стран было поставлено сырье на 10 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году по сравнению с 2014 годом, по данным Фискальной службы, сократила импорт нефти на 39,2% - до 89 миллионов долларов. В 2016 году импорт нефтяного сырья достиг 173,8 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.