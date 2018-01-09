"Энергорынку" разрешили выделить компаниям еще 2 миллиарда на закупку угля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила расходную часть сметы госпредприятия "Энергорынок" на 2018 год на 2 миллиарда гривень. Также регулятор обязал "Энергорынок" выплатить эти средства генерирующим компаниям-операторам теплоэлектростанций, которые должны будут использовать эти деньги исключительно для закупки угля.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

Отмечается, что из 2 миллиардов гривень, которые будут выделены тепловой генерации, 1,3 миллиарда гривень (65%) должны быть перечислены на счета компаний, которые входят в состав частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, 389,9 миллиона гривень – госкомпании "Центрэнерго" и 303,2 миллиона гривень – частной "Донбассэнерго".

Согласно сообщению, выделенные деньги компании смогут направить исключительно на оплату по договорам на поставку угля, который они законтрактовали для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

По информации НКРЭКУ, дополнительные 2 миллиарда гривень "Энергорынок" получил, взяв кредит у "Ощадбанка". Соответствующий кредитный договор сроком на 1 год был подписан 29 ноября 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в середине октября 2017 года Кабинет министров принял распоряжение "О мерах для стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций", которым было предусмотрено увеличение кредитного пакета "Энергорынка" перед "Ощадбанком" еще на 2 миллиарда гривень. Целевое назначение этих денег – это выплаты тепловой генерации для покрытия расходов на закупку угля для работы ТЭС.

В результате военных действий на территории Донецкой и Луганской областей, а также блокады зоны проведения АТО, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза – до 2,744 миллиарда долларов.