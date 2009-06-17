Кабмин планирует внести изменения в госбюджет

На сегодняшнем заседании Кабинет министров планирует одобрить изменения в госбюджет, касающиеся НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что наиболее серьезные вопросы, которые необходимо урегулировать, это структурные изменения в системе газового рынка Украины как такового, а также вопрос обеспечения своевременных поступлений «Нафтогазу» средств по оплате газа от потребителей продукта на внутреннем рынке.

«Все эти предложения есть, они нарабатываются, они рассматривались на прошлом заседании Кабмина. Сейчас мы их дорабатываем – как по обеспечению финансирования, так и по структурным изменениям», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. На совещании 11 июня он сказал: «Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании».

По мнению Президента, НАК, которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.