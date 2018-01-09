Украина увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27%

Украина в 2017 году импортировала нефтепродуктов на 4,159 миллиарда долларов, что на 27,3% меньше, чем в 2016 году, сообщает Государственная фискальная служба.

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При этом в натуральном выражении импорт нефтепродуктов в Украину в прошлом году увеличился на 5,6% - до 7,827 миллиона тонн.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиона долларов (11,3%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 588,9 миллиарда долларов.

Также сообщается, что в 2017 году Украина экспортировала 413,1 тысячи тонн нефтепродуктов стоимостью 180,8 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году импортировала нефтепродуктов на 3,857 миллиарда долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в 2014 году.

В 2016 году импорт нефтепродуктов сократился на 15,3% - до 3,267 миллиарда долларов. При этом почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,794 миллиарда долларов. На втором месте (около 20%) был импорт топлива из России – 0,543 миллиарда долларов, на третьем – из Литвы (0,355 миллиарда долларов, или 10,9%).