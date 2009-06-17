Украина надеется привлечь европейский кредит

Украина надеется, что для оплаты за газ, который до ноября 2009 года необходимо закачать в украинские подземные хранилища газа (ПХГ), удастся привлечь синдицированный кредит европейских финансовых организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сказал сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на формулу и алгоритм финансирования закачки», – сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день, учитывая переговорный процесс, еще рано говорить об объемах и условиях финансирования. При этом он подчеркнул, что ЕБРР будет входит в состав кредиторов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июня, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Люксембурге после 13-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, заявила, что Украина рассчитывает на получение кредитов европейских банков для осуществления оплаты за газ, закачиваемый в ПХГ.

При этом она подчеркнула, что газ, который необходимо закачать до ноября текущего года, одинаково необходим как Европейскому Союзу как потребителю газа, так и России как поставщику и Украине как потребителю и транзитеру.

Она подчеркнула, что для закачки газа временные кассовые разрывы необходимо покрывать кредитными резервами. По ее словам, так делалось всегда, однако на сегодняшний день, учитывая кризис, банки не в состоянии быстро реагировать на необходимость финансирования в таких достаточно больших объемах – более 4 млрд. долл.

При этом премьер уточнила, что на сегодняшний день рассматривается вопрос о предоставлении средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для оплаты за газ, однако детальная информация по этому вопросу пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 11 июня первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что компания просит Кабинет Министров Украины предоставить государственные гарантии для получения кредитов на сумму 15 млрд. грн. для закупки импортного газа, который будет закачиваться в подземные хранилища газа.

Текущее потребление Украина в нынешнем году оплачивала вовремя, под сомнением – способность найти средства для оплаты закачки газа в подземные хранилища.

Создание запасов "голубого топлива" в ПХГ необходимо для осуществления транзита в Европу.

Вчера делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с первым заместителем председателя правления НАК Игорем ДИДЕНКО вылетела в Москву для проведения переговоров с ОАО «Газпром» по вопросам поставок природного газа в Украину.