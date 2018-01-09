Украина благодаря теплой зиме сократила импорт газа

Украина за период с 1 по 7 января по сравнению с аналогичным периодом декабря 2017 года сократила импорт природного газа из стран ЕС на 16,6% - до 180,8 млн куб. м.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Также в компании сообщили, что за первую неделю января 2017 года Украина импортировала 336,6 млн куб. м, что на 86,2% больше, чем за 1-7 января этого года.

По словам руководителя консалтинговой компании на рынке нефти и природного газа Exploration and Production Геннадия Кобаля, снижение объемов импорта «голубого» топлива связано с высокой температурой окружающей среды и, как следствие, низким потреблением газа.

«В зимний период главным фактором, который влияет на потребление газа, а также объем импорта, является погода. На сегодня мы наблюдаем сравнительно высокую температуру как для зимы, и поэтому два крупнейших потребителя газа – население и теплокоммунэнерго – сокращают свое потребление», - сказал он.

Также, по словам эксперта, теплая погода стала причиной падения цен на рынке газа (для промышленных потребителей).

«В прошлом году в начале января рыночная цена газа превышала 10 тыс. грн за тыс. куб. м, а сегодня газ продается по цене около 9,5 тыс. грн за тыс. куб. м», - отметил Кобаль.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м. В 2017 году увеличила импорт газа на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м. Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.